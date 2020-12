மாநில செய்திகள்

தொண்டர்கள் கூட முதல்வராக கூடிய ஒரே கட்சி அ.தி.மு.க. தான் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + The AIADMK is the only party with volunteers as chief minister. Only - Chief Minister Palanisamy

தொண்டர்கள் கூட முதல்வராக கூடிய ஒரே கட்சி அ.தி.மு.க. தான் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி