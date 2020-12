மாநில செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் இருந்து தமிழகம் வந்த 13 பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Corona infection has been detected in 13 people who came to Tamil Nadu from England - Chief Minister Palanisamy

