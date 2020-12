மாநில செய்திகள்

தைப்பூசத் திருவிழாவில் பழனி கோவிலில் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகள் - தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் ஆலோசனை + "||" + Ethics to be followed at the Palani Temple during the Thaipusam Festival - Consultation led by the Chief Secretary

தைப்பூசத் திருவிழாவில் பழனி கோவிலில் பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகள் - தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் ஆலோசனை