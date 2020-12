மாநில செய்திகள்

“திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் ஆசிரியர்கள்-அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும்” - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + "The demands of teachers and government employees will be met under the DMK regime" - MK Stalin

“திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் ஆசிரியர்கள்-அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும்” - மு.க.ஸ்டாலின்