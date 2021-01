மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு 31-ந் தேதி வரை நீட்டிப்பு; காணும் பொங்கல் அன்று கடற்கரைக்கு செல்ல தடை- தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Curfew extended until 31st; Government of Tamil Nadu announces ban on going to the beach on Pongal

ஊரடங்கு 31-ந் தேதி வரை நீட்டிப்பு; காணும் பொங்கல் அன்று கடற்கரைக்கு செல்ல தடை- தமிழக அரசு அறிவிப்பு