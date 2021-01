மாநில செய்திகள்

“மக்களுக்கு ரூ.2,500 கொடுப்பதை தடுக்கவில்லை; ஏன் குறைவாக கொடுக்கிறீர்கள் என்றுதான் கேட்டேன்” - திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + “Didn't stop you from giving Rs 2,500; I just asked why you are giving less ”- DMK leader MK Stalin

“மக்களுக்கு ரூ.2,500 கொடுப்பதை தடுக்கவில்லை; ஏன் குறைவாக கொடுக்கிறீர்கள் என்றுதான் கேட்டேன்” - திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்