மாநில செய்திகள்

கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீட்டை நீட்டிக்க வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் அறிக்கை + "||" + Reservation in education and employment should be extended- Dr. Ramdas

கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீட்டை நீட்டிக்க வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் அறிக்கை