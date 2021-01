மாநில செய்திகள்

சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் 1,152 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டும் திட்டம் - பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + Construction of 1,152 flats in Chennai Perumbakkam - Prime Minister Modi laid the foundation stone

சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் 1,152 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டும் திட்டம் - பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார்