மாநில செய்திகள்

“யாருக்கும் எந்த அதிகாரமும் இருக்காது” - காங். குழுவை விமர்சித்த கார்த்தி சிதம்பரம் + "||" + "No one has any power" Cong. Karthi Chidambaram criticized the group

“யாருக்கும் எந்த அதிகாரமும் இருக்காது” - காங். குழுவை விமர்சித்த கார்த்தி சிதம்பரம்