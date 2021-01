மாநில செய்திகள்

‘மெரினா கடற்கரை வழக்கை விசாரித்ததில் முழு திருப்தி’ - வழியனுப்பு விழாவில் நீதிபதி பேச்சு + "||" + ‘Full Satisfaction in Investigating Marina Beach Case’ - Judge’s Speech at the Fairwell ceremony

‘மெரினா கடற்கரை வழக்கை விசாரித்ததில் முழு திருப்தி’ - வழியனுப்பு விழாவில் நீதிபதி பேச்சு