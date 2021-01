மாநில செய்திகள்

காவிரி உப வடிநிலத்தை புனரமைக்க ரூ.224 கோடி நிதி அனுமதி - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Rs.224 crore financial sanction for reconstruction of Cauvery sub-drainage - Tamil Nadu Government order

காவிரி உப வடிநிலத்தை புனரமைக்க ரூ.224 கோடி நிதி அனுமதி - தமிழக அரசு உத்தரவு