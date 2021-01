மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் விவசாயிகள் போராட்டத்துக்குத் தடை - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் முத்தரசன் கண்டனம் + "||" + Ban on farmers' strike in Tamil Nadu - State Secretary of the Communist Party of India Mutharasan condemned

தமிழகத்தில் விவசாயிகள் போராட்டத்துக்குத் தடை - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் முத்தரசன் கண்டனம்