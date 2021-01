மாநில செய்திகள்

மதுரையில் நடைபெற உள்ள ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கான அரசாணையை வெளியிட்டது தமிழக அரசு + "||" + Tamil Nadu Government issued order for Jallikattu to be held in Madurai

