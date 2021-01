மாநில செய்திகள்

''பா.ஜ.க.வும், அ.தி.மு.க.வும் தான் சிறுபான்மையினருக்கு உண்மையான அச்சுறுத்தல்''மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + The BJP and the AIADMK are the real threat to minorities Stalin's accusation

