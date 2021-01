மாநில செய்திகள்

வெள்ளகோவில் அருகே லாரி மீது கார் மோதிய விபத்தில் 3 பேர் பலி + "||" + Three killed in truck crash near vellakoil

வெள்ளகோவில் அருகே லாரி மீது கார் மோதிய விபத்தில் 3 பேர் பலி