மாநில செய்திகள்

வன்னியர்களுக்கான 20 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை சட்டசபை கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிறைவேற்ற வேண்டும்பா.ம.க. கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + The reservation must be passed before the assembly meeting PMK. Meeting resolution

வன்னியர்களுக்கான 20 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை சட்டசபை கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிறைவேற்ற வேண்டும்பா.ம.க. கூட்டத்தில் தீர்மானம்