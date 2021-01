மாநில செய்திகள்

“தமிழகம் வெற்றிநடை போட்டால் நாங்கள் வந்திருக்க மாட்டோம்” - கமல்ஹாசன் + "||" + "If Tamil Nadu is victorious, we would not have come" - Kamal Haasan

“தமிழகம் வெற்றிநடை போட்டால் நாங்கள் வந்திருக்க மாட்டோம்” - கமல்ஹாசன்