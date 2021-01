மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் பெரிய கட்சி என்பதால் முதலமைச்சர் வேட்பாளரை அ.தி.மு.க.வே தீர்மானிக்கும் - பாஜக தேசிய பொதுச்செயலாளர் சி.டி.ரவி + "||" + biggest party in Tamil Nadu Chief Ministerial candidate will be decided by the AIADMK BJP National General Secretary CD Ravi

