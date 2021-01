மாநில செய்திகள்

மிளகு ரசம், பூண்டு ரசம் சாப்பிட்டால் கொரோனா வைரஸ் ஓடி ஒழிந்து விடும் - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி + "||" + Corona virus can be eradicated by consuming pepper and garlic rasam - Minister Rajendra Balaji

மிளகு ரசம், பூண்டு ரசம் சாப்பிட்டால் கொரோனா வைரஸ் ஓடி ஒழிந்து விடும் - அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி