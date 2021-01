மாநில செய்திகள்

“தைப்பொங்கல் திருநாளில் உழவு செழிக்கட்டும், உழவர்கள் மகிழட்டும்” - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பொங்கல் வாழ்த்து + "||" + “On the day of Pongal, let the farmers be happy”- Chief Minister Palanisamy Pongal wishes

“தைப்பொங்கல் திருநாளில் உழவு செழிக்கட்டும், உழவர்கள் மகிழட்டும்” - முதலமைச்சர் பழனிசாமி பொங்கல் வாழ்த்து