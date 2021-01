மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுவிட்டு மது அருந்தக்கூடாது- அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + Corona vaccination should not be followed by alcohol - Minister Vijayabaskar

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுவிட்டு மது அருந்தக்கூடாது- அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்