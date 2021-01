மாநில செய்திகள்

சென்னை விமான நிலையத்தில் புதிய முனையம் 2022 இறுதிக்குள் செயல்படத் தொடங்கும்; இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் தகவல் + "||" + Chennai airport’s new terminal to be commissioned by 2022-end: AAI

சென்னை விமான நிலையத்தில் புதிய முனையம் 2022 இறுதிக்குள் செயல்படத் தொடங்கும்; இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் தகவல்