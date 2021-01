மாநில செய்திகள்

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு விழாவைக் காண ராகுல்காந்தி இன்று தனி விமானத்தில் மதுரை வருகை + "||" + Rahul Gandhi arrives in Madurai today on a private plane to witness the Avaniyapuram Jallikattu festival

அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு விழாவைக் காண ராகுல்காந்தி இன்று தனி விமானத்தில் மதுரை வருகை