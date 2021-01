காட்டுப்பள்ளி துறைமுக விரிவாக்க திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் - தொல்.திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்

மாநில செய்திகள்

காட்டுப்பள்ளி துறைமுக விரிவாக்க திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் - தொல்.திருமாவளவன் வலியுறுத்தல் + "||" + The forest school port expansion project should be abandoned - Thol. Thirumavalavan insisted

காட்டுப்பள்ளி துறைமுக விரிவாக்க திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் - தொல்.திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்