மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 10, 12-ம் வகுப்புகள் தொடக்கம் 10 மாதங்களுக்கு பிறகு பள்ளிகள் திறப்பு உற்சாகத்துடன் வந்த மாணவ-மாணவிகள் + "||" + 8796853_In Tamil Nadu, schools will be opened 10 months after the commencement of 10th and 12th classes

தமிழகத்தில் 10, 12-ம் வகுப்புகள் தொடக்கம் 10 மாதங்களுக்கு பிறகு பள்ளிகள் திறப்பு உற்சாகத்துடன் வந்த மாணவ-மாணவிகள்