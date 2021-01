சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் தலைவர் டாக்டர் சாந்தா மறைவுக்கு தலைவர்கள் இரங்கல் பாரத ரத்னா விருது வழங்க வலியுறுத்தல்

சென்னை,

பிரபல புற்றுநோய் மருத்துவ நிபுணரும் சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் தலைவருமான டாக்டர் சாந்தா, உடல்நலக்குறைவால் இறந்தார். அவரது மறைவுக்கு பல்வேறு தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்து உள்ளனர். அதன் விபரம் வருமாறு:-

பிரதமர் நரேந்திர மோடி:- புற்றுநோய்க்கு தரமான சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதற்கு பாடுபட்ட டாக்டர் வி.சாந்தா என்றும் எல்லாரது நினைவிலும் இருப்பார். ஏழை மற்றும் எளிய மக்களுக்கு சேவை செய்வதில், சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் நிறுவனம் முன்னணியில் உள்ளது. 2018-ம் ஆண்டு அந்த மையத்திற்கு சென்றதை நினைவு கூர்கிறேன். .சாந்தா மறைவு வருத்தமளிக்கிறது. ஓம் சாந்தி.

Dr. V Shanta will be remembered for her outstanding efforts to ensure top quality cancer care. The Cancer Institute at Adyar, Chennai is at the forefront of serving the poor and downtrodden. I recall my visit to the Institute in 2018. Saddened by Dr. V Shanta’s demise. Om Shanti. pic.twitter.com/lnZKTc5o3d