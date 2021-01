மாநில செய்திகள்

கமலா ஹாரிஸ் பதவியேற்பு; துளசேந்திரபுரத்தில் விளக்குகள் ஏற்றி கொண்டாடிய கிராம மக்கள் + "||" + Kamala Harris takes over as America's Vice President; Villagers lighting lanterns in Tulasendrapuram

கமலா ஹாரிஸ் பதவியேற்பு; துளசேந்திரபுரத்தில் விளக்குகள் ஏற்றி கொண்டாடிய கிராம மக்கள்