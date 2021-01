மாநில செய்திகள்

“வேளாண் சட்டங்களை மாநில அரசுகளுக்கு பரிந்துரையாக அளிக்கலாம்” - மத்திய அரசுக்கு, ஜக்கி வாசுதேவ் யோசனை + "||" + "Agriculture laws can be recommended to state governments" - Jaggi Vasudev idea to the central government

“வேளாண் சட்டங்களை மாநில அரசுகளுக்கு பரிந்துரையாக அளிக்கலாம்” - மத்திய அரசுக்கு, ஜக்கி வாசுதேவ் யோசனை