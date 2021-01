மாநில செய்திகள்

10, 12-ம் வகுப்பு தவிர்த்து மற்ற வகுப்பு மாணவர்கள் தேர்வு இன்றி தேர்ச்சியா? - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பதில் + "||" + Do students of other classes except 10th, 12th class pass without examination? - Minister KA Senkottayan's reply

10, 12-ம் வகுப்பு தவிர்த்து மற்ற வகுப்பு மாணவர்கள் தேர்வு இன்றி தேர்ச்சியா? - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பதில்