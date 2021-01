மாநில செய்திகள்

பள்ளிகள் திறக்கப்பட்ட நிலையில் ஆசிரியர்கள், மாணவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + Corona test for teachers and students as schools open

