மாநில செய்திகள்

மினி கிளினிக்குகளில் ஏஜென்சி மூலம் பணி நியமனம் செல்லாது - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Employment through agency in mini clinics is not valid - Madurai court order

மினி கிளினிக்குகளில் ஏஜென்சி மூலம் பணி நியமனம் செல்லாது - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு