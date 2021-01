மாநில செய்திகள்

மீனவர்கள் 4 பேரையும் இலங்கை கடற்படையினர் அடித்து கொன்றனரா? + "||" + Did the Sri Lankan Navy kill all 4 fishermen?

மீனவர்கள் 4 பேரையும் இலங்கை கடற்படையினர் அடித்து கொன்றனரா?