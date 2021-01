மாநில செய்திகள்

சூழ்நிலையை பொறுத்து கிராமசபை கூட்டம் நடத்துவது குறித்து முடிவு - ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு தகவல் + "||" + Decision to hold village council depending on the situation - Tamil Nadu Government information in High Court

சூழ்நிலையை பொறுத்து கிராமசபை கூட்டம் நடத்துவது குறித்து முடிவு - ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு தகவல்