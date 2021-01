மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதா நினைவிடம் திறப்பு விழாவில் திரளான தொண்டர்கள் பங்கேற்க வேண்டும்: ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தல் + "||" + Large number of volunteers should participate in the opening ceremony of Jayalalithaa Memorial: O. Panneerselvam, Edappadi Palanisamy Instruction

ஜெயலலிதா நினைவிடம் திறப்பு விழாவில் திரளான தொண்டர்கள் பங்கேற்க வேண்டும்: ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தல்