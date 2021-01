மாநில செய்திகள்

குற்றாலம், களக்காட்டில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்; அருவிகளில் ஆனந்தமாக குளித்தனர் + "||" + Tourists flock in Courtallam, Kalakkad; Bathed in the waterfalls

குற்றாலம், களக்காட்டில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்; அருவிகளில் ஆனந்தமாக குளித்தனர்