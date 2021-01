மாநில செய்திகள்

பெண் காவலருடன் வீட்டுக்குள் இருந்த போலீஸ்காரரை பணி நீக்கம் செய்த ஐ.ஜி. உத்தரவு ரத்து - ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + High Court Cancels IG's order of firing police officer who was inside the house with a female guard

பெண் காவலருடன் வீட்டுக்குள் இருந்த போலீஸ்காரரை பணி நீக்கம் செய்த ஐ.ஜி. உத்தரவு ரத்து - ஐகோர்ட்டு தீர்ப்பு