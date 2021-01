மாநில செய்திகள்

உதவி பேராசிரியர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க பி.எச்.டி. ஆய்வு படிப்பு கட்டாயம் என்பதா? - கி.வீரமணி கண்டனம் + "||" + Is Ph.D. compulsory to apply for Assistant Professor position? - K. Veeramani condemned

உதவி பேராசிரியர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க பி.எச்.டி. ஆய்வு படிப்பு கட்டாயம் என்பதா? - கி.வீரமணி கண்டனம்