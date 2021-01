மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் வாகனத்தை முற்றுகையிட திரண்ட இந்து அமைப்பினர் 240 பேர் கைது + "||" + 240 persons from Hindu organization who tried to block Cheif Minister's vehicle were arrested

முதல்-அமைச்சரின் வாகனத்தை முற்றுகையிட திரண்ட இந்து அமைப்பினர் 240 பேர் கைது