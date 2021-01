மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 20 மாவட்டங்களில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை சரிவு + "||" + Decline in the number of people receiving corona treatment in 20 districts in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் 20 மாவட்டங்களில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை சரிவு