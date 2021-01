மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யக்கோரிய மனு முடித்துவைப்பு - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Puducherry First - Minister On the Closing of the petition for filing a case - Court order

புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யக்கோரிய மனு முடித்துவைப்பு - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு