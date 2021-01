மாநில செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர். சமாதி அருகில் கட்டப்பட்டுள்ள ஜெயலலிதா நினைவிடத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று திறந்துவைக்கிறார் + "||" + M.G.R. Edappadi Palanisamy today inaugurated the Jayalalithaa Memorial built near the Samadhi

