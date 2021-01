மாநில செய்திகள்

பிப்ரவரி 28-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு தியேட்டர்களில் கூடுதல் ரசிகர்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி - புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு + "||" + Curfew extended until February 28 Federal government allows additional fans in theaters - Publication of new guidelines

பிப்ரவரி 28-ந் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு தியேட்டர்களில் கூடுதல் ரசிகர்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி - புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு