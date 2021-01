மாநில செய்திகள்

இரவு-பகலாக தொண்டர்கள் பாடுபடவேண்டும் ‘தமிழகத்தில் மீண்டும் அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைய சபதம் ஏற்போம்' - நினைவிட திறப்பு விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி சூளுரை + "||" + Volunteers have to work day and night ‘The AIADMK is back in Tamil Nadu. We will take an oath to rule '

இரவு-பகலாக தொண்டர்கள் பாடுபடவேண்டும் ‘தமிழகத்தில் மீண்டும் அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைய சபதம் ஏற்போம்' - நினைவிட திறப்பு விழாவில் எடப்பாடி பழனிசாமி சூளுரை