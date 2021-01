மாநில செய்திகள்

ஜெயலலிதாவின் பிறந்தநாளான பிப்.24ம் தேதி அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Jayalalithaa's birthday will be celebrated as a state festival on February 24 - Chief Minister Palanisamy

