மாநில செய்திகள்

தவறான சிகிச்சையால் வளர்ப்பு நாய் உயிரிழந்ததாக புகார் - தமிழக அரசு, கால்நடைத்துறை இயக்குனர் பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Complaint that pet dog died due to improper treatment - Court orders TN Govt & Veterinary dept Director to respond

தவறான சிகிச்சையால் வளர்ப்பு நாய் உயிரிழந்ததாக புகார் - தமிழக அரசு, கால்நடைத்துறை இயக்குனர் பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு