மாநில செய்திகள்

ரயில்களில் நடமாடும் கேட்டரிங் சேவை தொடர்பான வழக்கு - ரயில்வே நிர்வாகம் பரிசீலிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Case related to catering service on trains - High Court ordered Railway Administration to consider

ரயில்களில் நடமாடும் கேட்டரிங் சேவை தொடர்பான வழக்கு - ரயில்வே நிர்வாகம் பரிசீலிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு