வன்னியர் சமுதாயம், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயமாக அறிவிக்கப்பட்டது தி.மு.க. ஆட்சியில்தான் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + The Vanniyar community was declared the most backward community by the DMK. MK.Stalin speech was in power

