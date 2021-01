மாநில செய்திகள்

கடன் தொல்லையால் ஒரே குடும்பத்தில் 4 பேர் தற்கொலை - ரெயில் முன்பு பாய்ந்து உயிரை மாய்த்து கொண்டனர் + "||" + 4 members of the same family commit suicide due to debt harassment - They were killed when the train overturned

கடன் தொல்லையால் ஒரே குடும்பத்தில் 4 பேர் தற்கொலை - ரெயில் முன்பு பாய்ந்து உயிரை மாய்த்து கொண்டனர்