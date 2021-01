மாநில செய்திகள்

பெங்களூரு மருத்துவமனையில் சசிகலாவுக்கு ரத்த அழுத்தம் திடீர் அதிகரிப்பு + "||" + Sudden increase in blood pressure for Sasikala at Bangalore Hospital

பெங்களூரு மருத்துவமனையில் சசிகலாவுக்கு ரத்த அழுத்தம் திடீர் அதிகரிப்பு