மாவட்ட செய்திகள்

சட்டமன்றத்தை கூட்டி நாராயணசாமி மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க வேண்டும் + "||" + Narayanasamy must convene the assembly and prove a majority

சட்டமன்றத்தை கூட்டி நாராயணசாமி மெஜாரிட்டியை நிரூபிக்க வேண்டும்